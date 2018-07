Lanterna do Campeonato Italiano, Catania anuncia troca de técnico

CATÂNIA - Lanterna do Campeonato Italiano, com apenas 13 pontos em 19 jogos disputados, o Catania anunciou nesta quinta-feira a demissão do técnico Luigi de Canio e pouco depois já confirmou a contratação de Rolando Maran como substituto para o cargo.

Com apenas três vitórias obtidas até aqui na competição nacional, o Catania dará, na realidade, uma nova chance a Maran, antes demitido para a chegada de Luigi de Canio em 20 de outubro do ano passado.

Maran, entretanto, retorna com o crédito de quem levou o time à campanha histórica na temporada passada do futebol europeu, quando terminou o Campeonato Italiano na oitava colocação, com 56 pontos, naquele que foi o melhor desempenho do clube em todos os tempos na elite da competição nacional.

De Canio, que trabalhou anteriormente no comando das equipes do Siena e do Genoa, deixa o Catania antes de a equipe abrir o segundo turno do Campeonato Italiano neste domingo, contra a Fiorentina, em casa.