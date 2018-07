Lanterna do Espanhol, Granada arranca empate com o La Coruña

Nos minutos finais, e contando com o azar do goleiro rival, o Granada somou mais um precioso ponto na tabela do Campeonato Espanhol, neste sábado. O último colocado da competição arrancou o empate com o La Coruña, rival direto na briga para tentar escapar do rebaixamento, pelo placar de 1 a 1, diante de sua torcida.

O suado gol saiu aos 36 minutos do segundo tempo, num lance inusitado. O time da casa impunha pressão e chegava com força no ataque, exibindo duas grandes defesas do goleiro Przemyslaw Tyton em sequência. Mas, na sequência da jogada, depois de brilhar, o goleiro do La Coruña acabou completando cruzamento rasteiro contra as próprias redes, concedendo o empate.

O time visitante havia aberto o placar aos 19 minutos da segunda etapa, com Florin Andone aproveitando vacilada do goleiro Ochoa. Destaque do México na Copa do Mundo de 2014, o goleiro do Granada defendeu a finalização rasteira de Andone no primeiro momento, mas soltou a bola e viu o rival mandar para as redes.

O empate reduziu a desvantagem do Granada para o penúltimo colocado. O time tem agora 4 pontos, contra 7 do Osasuna. Já o La Coruña chegou aos 10 pontos e segue próxima da zona da degola, na 16ª colocação.