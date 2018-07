Lanterna do Espanhol, Levante demite técnico após sofrer goleada Fazendo um início ruim de Campeonato Espanhol, o Levante anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Lucas Alcaraz depois que o time caiu para a lanterna da competição. A diretoria do Levante fez o anúncio depois que a equipe perdeu por 4 a 0, em casa, para a Real Sociedad, no último domingo.