Lanterna do Inglês, Queens Park Rangers demite técnico O Queens Park Rangers anunciou nesta sexta-feira a demissão do técnico Mark Hughes, que acabou não resistindo no cargo devido ao péssimo momento vivido pela equipe. Atuando em casa, o time de Londres foi derrotado pelo Southampton por 3 a 1, no último sábado, e desta forma permaneceu com apenas quatro pontos, na lanterna do Campeonato Inglês, sem nenhuma vitória em 12 partidas disputadas.