Lanterna do Inglês, Sunderland demite técnico Di Canio Paolo Di Canio não é mais técnico do Sunderland. A decisão do clube inglês encerra uma passagem que começou em 31 de março de 2013, quando a contratação do italiano foi anunciada. O fraco desempenho do time na edição 2012/2013 do Campeonato Inglês e polêmicas com o elenco motivaram a demissão do treinador.