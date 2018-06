Lanterna do Inglês, West Bromwich demite principais dirigentes após nova derrota

A derrota para o Chelsea na segunda-feira, por 3 a 0, pelo Campeonato Inglês, custou caro à própria direção do West Bromwich. Nesta terça, o clube anunciou a saída de dois dos seus principais dirigentes: o presidente John Williams e o chefe-executivo Martin Goodman.

Pertencente ao grupo chinês Yunyi Guokai (Shanghai) Sports Development Limited, o West Bromwich está na lanterna da competição com apenas 20 pontos, cinco atrás do penúltimo colocado, Stoke City. A equipe soma 13 derrotas, 11 empates e apenas três vitórias no campeonato.

E as mudanças, segundo confirmou o clube, devem-se aos "pobres resultados nesta temporada". O West Bromwich destacou ainda que Mark Jenkins, após ser nomeado como diretor da WBA Holdings, está reassumindo o cargo de CEO do futebol.

"A muito a fazer pela frente. Mas, agora, o foco deve ser os jogos restantes desta temporada", projetou Jenkins, que foi anteriormente CEO de futebol do clube por 14 anos.

"Gostaríamos de agradecer a John e Martin por todo o seu esforço desde que foram contratados. Desejamos coisas boas para o seu futuro", acrescentou um porta-voz do clube nesta terça.