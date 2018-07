Lanterna do Italiano, Cesena anuncia novo técnico O Cesena anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico Mario Beretta, que se torna o terceiro treinador a dirigir a equipe na temporada 2011/2012 do futebol italiano. Esta é a 13ª troca de treinador na elite do futebol da Itália no atual campeonato.