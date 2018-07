Lanterna e há nove jogos sem vencer, Joinville tenta milagre contra o Coritiba

A equipe é a lanterna da competição com 24 pontos, a nove de deixar a zona de rebaixamento e com um jejum de vitórias que já dura nove partidas. Está complicado encontrar um ponto positivo para embalar os jogadores para a salvação na tabela de classificação. O único deles talvez seja o retrospecto do time em casa que, sob o comando do técnico PC Gusmão, está invicto.

Logo que assumiu, o treinador conquistou três vitórias em Joinville contra Avaí, Cruzeiro e Fluminense. No entanto, na sequência da tabela a equipe passou a perder fora de casa e apenas empatar em sua arena com São Paulo, Chapecoense, Sport e Atlético Mineiro.

Em campo, o treinador sinalizou durante os treinos ao longo da semana a formação titular. Na zaga, Domingues entrará no lugar de Bruno Aguiar. Recuperado de lesão muscular, Diego deve substituir Rogério na lateral esquerda. No ataque, PC Gusmão deve promover a entrada de Ricardo Bueno para formar dupla com Kempes.