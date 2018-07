Lanterna e quase rebaixado no Inglês, Aston Villa demite treinador A queda do Aston Villa para a segunda colocação do Campeonato Inglês parece questão de tempo, mas os dirigentes do clube parecem dispostos a lutar enquanto houver possibilidade matemática para impedi-la. Nesta terça-feira, o time de Birmingham anunciou a demissão de seu treinador, o francês Rémi Garde.