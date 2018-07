Lanterna, Figueirense quer estragar festa no Arena Corinthians

FLORIANÓPOLIS - Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Figueirense viaja a São Paulo para enfrentar o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, pela quinta rodada, com uma responsabilidade a mais nas costas: será o jogo de inauguração do novo estádio Itaquerão, que será usado na Copa do Mundo. A favor do time catarinense está a volta de quatro jogadores que estavam machucados, que devem reforçar o plantel de Guto Ferreira. Com isso, o treinador deve mudar o esquema para um 4-4-2.

"Quando os resultados não estão vindo, é necessário trabalhar de outras formas para buscar as vitórias e, por isso, esta semana diversificamos diversas opções para montar os 11 titulares. Com certeza esta partida terá uma visibilidade maior por ser inauguração do novo estádio, mas a festa fica apenas por parte do adversário, já que trabalhamos intensamente a semana inteira para surpreender eles lá dentro e conquistar a vitória que precisamos" explicou o treinador em coletiva de imprensa.

Retornam ao time a dupla de zaga Nirley e Thiago Heleno e o volante Paulo Roberto, que estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O meia Giovanni Augusto também está à disposição ao se recuperar de estiramento muscular. A única ausência será do volante Nem, que está no departamento médico.