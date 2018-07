Lanterna, Granada anuncia Abel Resino como novo treinador

Atual lanterna do Campeonato Espanhol, o Granada anunciou oficialmente nesta segunda-feira o seu novo treinador para a continuidade da temporada. Trata-se de Abel Resino, que chega para substituir Joaquin Caparros, demitido na última sexta do cargo.

Com 14 pontos em 19 partidas disputadas, o Granada caiu por 2 a 0 diante do Atlético de Madrid, fora de casa, no último domingo, e abrirá o seu returno na competição no próximo domingo, contra o também ameaçado La Coruña, 17º colocado, novamente atuando longe dos seus domínios.

Resino, que já treinou Atlético de Madrid, Levante e Celta na Espanha, já ajudou o próprio Granada a se livrar do rebaixamento na temporada 2011/2012, depois de também assumir a equipe no decorrer do torneio nacional. O comandante de 54 anos de idade assinou acordo para dirigir a equipe até o final da temporada 2014/2015, informou o clube em seu site oficial.