Lanterna, Huesca vence o Girona e ainda sonha em evitar a queda no Espanhol

Com dois gols do argentino Ezequiel Ávila, o lanterna Huesca surpreendeu neste sábado e venceu o Girona por 2 a 0, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o último colocado da tabela segue sonhando com a possibilidade de escapar do rebaixamento na competição.

Os dois gols de Ávila foram marcados em um intervalo de cinco minutos. Aos 35 minutos, o argentino abriu o placar e garantiu a vitória aos 40. No segundo tempo, o Girona ainda ficou sem Bernardo Espinosa, expulso após receber segundo cartão amarelo, e não conseguiu reagir para buscar o resultado.

Com a vitória, o Huesca segue na lanterna do Espanhol com 18 pontos, mas agora está a apenas seis pontos do próprio Girona, 17º colocado no torneio e primeiro fora da zona de rebaixamento.

Ainda neste sábado, o Espanyol venceu Rayo Vallecano por 2 a 1. Borja Iglesias abriu o placar aos 27 minutos da primeira etapa. Abdoulaye Ba empatou a partida. Quando o jogo parecia encerrado, aos 50 minutos do segundo tempo, Sergi Darder, autor de dois gols anulados anteriormente, acertou um belo voleio, sem nenhuma irregularidade que para que o lance pudesse ser contestado pelo VAR, e confirmou a vitória do Espanyol.

Com o triunfo, o Espanyol subiu para a 11ª posição do Espanhol, com 28 pontos. O Rayo segue na zona de rebaixamento, no 18º lugar, com 23 pontos.