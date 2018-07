Lanterna, Joinville visita o Santos em confronto contra o rebaixamento

A equipe do técnico Adilson Batista terá o desfalque do meia Lucas Crispim, cortado do jogo por sentir um desconforto na coxa direita na última sexta-feira. Em seu lugar, o treinador relacionou pela primeira vez Zé Arthur, promovido das categorias de base.

Adilson Batista fechou o treino tático durante a semana, mas confirmou a presença da dupla de zaga com Guti e Douglas Silva. As duas laterais são uma incógnita. Naldo e Arnaldo podem atuar pelo lado direito e Diego e Rogério disputam um lugar na esquerda. A dúvida também altera a formação do meio de campo, pois Naldo pode formar um trio de volantes com Fabrício e Anselmo. O ataque será formado por Silvinho e Marion.

O Joinville anunciou nesta semana o atacante Ricardo Bueno, que já teve passagens por Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras. O jogador estava no futebol sul-coreano e assinou contrato por empréstimo até o final da temporada, mas ainda não está regularizado para estrear no Brasileirão.