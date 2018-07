Lanterna na Itália, Palermo volta a trocar de técnico Lanterna do Campeonato Italiano, o Palermo resolveu trocar de técnico pela terceira vez na temporada. Após o empate em casa com o Genoa no dia anterior, o clube anunciou neste domingo a demissão de Alberto Malesani. E apelou para Gian Piero Gasperini, que estava no cargo até três semanas atrás.