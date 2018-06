Lanterna na Série C, Náutico anuncia Márcio Goiano como seu novo treinador

Na lanterna do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico definiu na noite deste domingo o nome do seu novo treinador para a sequência da temporada. O clube pernambucano anunciou a contratação de Márcio Goiano, vice-campeão goiano de 2018 com a Aparecidense.

Aos 48 anos, ele iniciou a sua carreira de treinador no Figueirense e conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro em 2015 pelo clube catarinense. Dirigiu também São Caetano, Criciúma, Red Bull Brasil, Mogi Mirim e finalmente a Aparecidense.

"Aceitei o convite por conhecer demais o Náutico e o futebol de Pernambuco. Na minha época como jogador e também agora como treinador, quando fui ao Recife enfrentar o Náutico, senti o peso dessa camisa centenária. Chego ao Recife com a vontade de reverter essa situação e, degrau por degrau, colocar a equipe onde ela merece estar", comentou Márcio Goiano, por meio de declarações reproduzidas pelo site oficial do clube pernambucano.

O treinador terá uma dura missão pela frente: tirar o time da zona de rebaixamento e colocá-lo no páreo por uma vaga à próxima fase. O time é o lanterna do Grupo A, com quatro pontos, contra sete do Remo, primeiro fora do descenso. No sábado a equipe perdeu para o Juazeirense-BA por 2 a 0.

Márcio Goiano chega junto com seu auxiliar Edson Miolo para substituir Roberto Fernandes, que comandou o time em 52 oportunidades, com 20 vitórias, 14 empates e 18 derrotas. E com o título pernambucano na bagagem. Sua demissão veio após a derrota por 4 a 2 para o Confiança. Contra Salgueiro e Juazeirense, a equipe foi dirigida por Dudu Capixaba, que volta a dirigir o time sub-20 do clube.