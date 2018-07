Lanterna, Náutico quer bater líder para iniciar reação Lanterna contra líder. Este será o jogo deste domingo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Náutico, com quatro pontos, enfrenta o Internacional, que tem 18. O jogo será na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (região metropolitana do Recife), e o time da casa busca não se apequenar. A disposição é de começar uma virada mesmo contra o primeiro colocado.