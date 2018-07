Lanterna, Náutico quer surpreender o Botafogo no Rio Lanterna do Brasileirão, o Náutico enfrenta o Botafogo neste sábado, a partir das 18h30, no Estádio São Januário, no Rio, pela oitava rodada do campeonato. E, apesar da má fase, o técnico Zé Teodoro deve manter a mesma equipe que perdeu por 3 a 0 para o Cruzeiro no domingo passado.