Lanterna Náutico tem desfalques para encarar o Grêmio SÃO PAULO - Em uma situação para lá de incômoda, ocupando a lanterna do Campeonato Brasileiro há mais de 10 rodadas e com apenas nove pontos, o Náutico se prepara para encarar o Grêmio, nesta quarta-feira, às 21h50, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (região metropolitana do Recife), em clima de tudo ou nada na luta para evitar o rebaixamento. Para isso, a equipe teria que ganhar 37 dos 57 pontos que ainda serão disputados, o que daria um aproveitamento de 64,9%. Como terá apenas mais 10 jogos na Arena Pernambuco no returno - o primeiro deles será o desta quarta, o time alvirrubro ainda precisaria de pelo menos mais duas vitórias e um empate longe de casa.