Lanterna, Náutico terá desfalque no jogo em Criciúma Lanterna e pior ataque da competição, o Náutico enfrenta o Criciúma, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro, sem contar com o volante Derley, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Rodrigo Souto pode ser a opção, mas o técnico Zé Teodoro não deu nenhuma pista sobre a escalação do time que só será divulgado momentos antes do jogo.