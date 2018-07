Lanterna no Alemão, Werder Bremen demite treinador após derrota

Em meio à péssima campanha neste início de Campeonato Alemão, o Werder Bremen anunciou neste sábado a demissão do treinador Robin Dutt. A decisão aconteceu porque a equipe ocupa a lanterna da competição, após nove jogos disputados. Além de Dutt, foram dispensados também o auxiliar Damir Buric e o preparador de goleiros Marco Langner.

O Werder Bremen ainda não venceu no Alemão após nove rodadas e ocupa a última colocação com apenas quatro pontos. Para tentar mudar o cenário, o clube decidiu promover o técnico da equipe sub-23, Viktor Skripnik, ao time principal. Ele será auxiliado, entre outros, pelo ex-volante do Werder e da seleção alemã Torsten Frings.

Apesar do retrospecto ruim neste início de Alemão, o Werder agradeceu os trabalhos de Robin Dutt. "Queremos agradecer o trabalho de Robin Dutt e sua equipe. Ele comandou o Werder nos últimos meses com grande paixão, em meio a uma fase difícil. No entanto, de acordo com resultados recentes, acreditamos que a equipe precisa de um novo impulso para sair da situação atual", comentou o diretor-geral Thomas Eichin.

A gota d''água para a demissão de Dutt foi a derrota para o Colônia por 1 a 0, na última sexta-feira, mesmo atuando em casa. Viktor Skripnik estreará no comando da equipe diante do Mainz, no próximo dia 1.º, fora de casa.