Lanterna no returno do Catarinense, Avaí também demite treinador

O treinador, de apenas 34 anos, foi interino em duas oportunidades em 2014 e salvou o Avaí do rebaixamento nas últimas quatro rodadas do Estadual do ano passado, após a demissão de Geninho. Depois, reassumiu o time a dois jogos do fim do Brasileirão, não evitou a degola, mas foi mantido no cargo.

Agora, foi demitido por conta da péssima derrota no returno: cinco derrotas em cinco jogos. O Avaí, entretanto, havia ido bem no primeiro turno do Estadual, terminando em segundo - só o campeão de cada turno se classifica à final. A equipe está três pontos acima da zona de rebaixamento (que considera os dois turnos) e foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Minas-Rio.

De acordo com a diretoria, o auxiliar Evando Camillato assume interinamente. No domingo, o Avaí encara o Brusque, fora de casa. Até o fim do Catarinense ainda encara Figueirense, Guarani de Palhoça e Inter de Lages.