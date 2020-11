Lanterna, Oeste segura empate com o América-MG na Arena Barueri pela Série B

Brigando pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG tropeçou nesta sexta-feira, na Arena Barueri, e ficou no empate por 1 a 1 com o lanterna Oeste, pela 24ª rodada. Com o resultado, o time paulista chega a 12 pontos, mas ainda segue distante dos principais concorrentes na disputa pela permanência na Série B.

O Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento, já tem 14 pontos a mais e ainda nem entrou em campo na rodada. Na outra ponta da tabela, o América ainda é o segundo colocado, com 44 pontos, mas pode ver a líder Chapecoense, que tem 47, ampliar a distância.

O primeiro tempo foi marcado por gols em falhas individuais. Primeiro, aos 25 minutos, o zagueiro Luanderson furou e a bola sobrou para Ademir tocar na saída do goleiro e abrir o placar para o América.

Quatro minutos depois, o goleiro Matheus Cavichioli deixou uma bola fácil escapar nos pés de Fábio e só parou o atacante cometendo pênalti, o segurando com as mãos. O próprio Fábio cobrou com categoria e empatou a partida.

Na segunda etapa, os dois times mantiveram posturas ofensivas em busca do gol da vitória, mas erravam muito no meio de campo. O América tentava triangulações com jogadores mais próximos, enquanto o Oeste apostava nas bolas longas.

Fábio, pelo Oeste, e Felipe Azevedo, pelo América, arriscaram chutes muito perigosos de fora da área e, nas duas vezes, a bola passou raspando a trave. No entanto, ninguém mais conseguiu movimentar o placar e o jogo terminou mesmo com empate por 1 a 1.

O Oeste volta a campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 25ª rodada da Série B. Na quarta-feira, dia 2 de dezembro, o América recebe o rival Cruzeiro no Independência.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 1 x 1 AMÉRICA-MG

OESTE - Caíque França; Matheus Rocha, Vitão, Luanderson e Caetano; Yuri (Lídio), Caio e Kauã (Tite) (Bruno Alves); Bruno Lopes (De Paula), Fábio e Pedrinho. Técnico: Roberto Cavalo.

AMÉRICA-MG - Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e João Paulo; Zé Ricardo (Flávio), Juninho e Alê (Calyson); Felipe Azevedo (Marcelo Toscano), Rodolfo (Léo Passos) e Ademir (Neto Berola). Técnico: Lisca.

GOLS - Ademir, aos 25, e Fábio (pênalti), aos 29 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Dênis Ribeiro Serafim (AL).

CARTÕES AMARELOS - Vitão e Bruno Lopes (Oeste); Matheus Cavichioli (América-MG).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).