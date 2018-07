Lanterna, Parma deve perder pontos por dívida na Itália

Não bastasse o péssimo momento em campo, a crise fora das quatro linhas deve afundar ainda mais o Parma no Campeonato Italiano. Lanterna da competição, com apenas seis pontos em 11 partidas, a equipe deve perder alguns pontos por conta de dívidas, fruto da grave dificuldade financeira em que se encontra.

A instabilidade do clube ficou clara depois que ele falhou em cumprir o prazo estipulado para o pagamento de salários atrasados. Com isso, o próprio Parma já admite que deve ser punido com a perda de pontos. "Infelizmente, nós vamos ter que lidar com uma certa penalização de pontos, que o clube vai tentar reduzir a um mínimo em todos os níveis de apelação", afirmou em nota oficial.

O presidente Tommaso Ghirardi segue negociando a venda do clube, para tentar livrá-lo da gravíssima crise financeira em que se encontra. De acordo com o comunicado, um acordo preliminar foi selado, "no qual um elemento essencial era completar a negociação até 10 de novembro, para garantir que os pagamentos fossem realizados até dia 15".

Mas, de acordo, com o clube, um "inesperado" atraso atrapalhou os planos. Enquanto isso, o time segue sofrendo em campo e perdeu nove dos 11 jogos que disputou até o momento no Italiano.