Lanterna, São Caetano contrata o volante Fabinho Lanterna do Campeonato Paulista, com apenas cinco pontos, o São Caetano apresentou nesta quinta-feira mais um reforço. Trata-se do experiente volante Fabinho, de 33 anos, revelado pelo próprio clube. Com passagens pelo futebol francês e japonês, ele retorna ao time do ABC depois de jogar no Brasil por grandes clubes como Corinthians, Santos, Cruzeiro e Bahia.