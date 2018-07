Lanterna, Siena troca de técnico no Campeonato Italiano Em busca de uma reação no Campeonato Italiano, o Siena decidiu trocar de técnico. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a contratação do técnico Beppe Iachini, que vai substituir Serse Cosmi, demitido após o time ser goleado por 4 a 1 pela Fiorentina no último domingo, no clássico da Toscana, válido pela 17ª rodada do torneio nacional.