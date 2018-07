Lanternas vencem na Espanha e na Alemanha e ainda sonham em escapar

Para o Hannover, a vitória significa uma última esperança de fugir do rebaixamento. A equipe não ganhava desde fevereiro e foi a 21 pontos. O 16.º colocado atualmente é o Werder Bremen, com 28. Se o Hannover conseguir galgar essas duas posições, ganha a oportunidades de jogar um playoff contra a degola. O problema é que o time só faz mais quatro jogos.

Nesta sexta, o Hannover construiu a vitória com gols de Anton e Sobiech, ambos no segundo tempo, voltando a vencer após seis partidas. Já o Mönchengladbach, do brasileiro Raffael, fica estacionado nos 45 pontos e complica sua briga pela Liga dos Campeões. O Bayer Leverkusen, quarto colocado, tem 48 e pode abrir folga de seis pontos se vencer o Eintracht Frankfurt no sábado.

ESPANHA - A situação do Levante não é tão dramática, ainda que seja bastante complicada. Ao vencer o Espanyol por 2 a 1, de virada, com gols do italiano Giuseppe Rossi e do argelino Medjani, a equipe de Valência foi a 28 pontos e se igualou a Getafe e Sporting Gijón. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Granada, com 30.

O Espanyol ainda corre risco. Após jogar pela 33.ª de 38 rodadas, a equipe tem 36 pontos, oito acima da zona de rebaixamento. Para escapar da degola, o time catalão tem que vencer pelo menos mais duas vezes.