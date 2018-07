Lanús goleia San Lorenzo e fatura Campeonato Argentino

A decisão do Campeonato Argentino, neste domingo, teve praticamente apenas um time em campo no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O Lanús não tomou conhecimento do adversário San Lorenzo e goleou por 4 a 0, garantindo o seu segundo título nacional na história.

Junior Benítez abriu o placar de cabeça, aos 17 minutos do primeiro tempo. Já na segunda etapa, aos 13, o paraguaio Miguel Almirón fez um belo gol de perna esquerda. José Sand marcou o terceiro sem dificuldades, aos 28, e Lautaro Acosta deu números finais à goleada, aos 43.

Lanús, clube da cidade homônima ao sul da região metropolitana de Buenos Aires, conquistou o seu primeiro título argentino em 2007. Além do bicampeonato nacional, o time também ostenta uma Copa Mercosul e uma Copa Sul-Americana.

Esta edição do Campeonato Argentino foi de transição para que o calendário do país se adequasse ao europeu. O torneio, apenas no primeiro semestre, foi disputado com dois grupos e os líderes fizeram a grande final.

A Argentina tem direito a quatro vagas na fase de grupos da Copa Libertadores e uma outra na primeira fase do torneio. Ao chegarem à decisão, Lanús e San Lorenzo se garantiram na fase de grupos, assim como o Estudiantes, que venceu a disputa do terceiro lugar e mandou o Godoy Cruz para a eliminatória. A quarta vaga sai da Copa da Argentina. O Argentinos Juniors foi o único rebaixado para a segunda divisão.