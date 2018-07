Lanzini é punido por simular pênalti e desfalca o West Ham por dois jogos

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) anunciou nesta terça-feira a decisão de suspender o meia Emanuel Lanzini por duas partidas por ter simulado um pênalti. O ex-jogador do Fluminense desfalcará o West Ham pela infração cometida diante do Stoke City, no último sábado.

+ Confira a tabela do Campeonato Inglês

Aos 17 minutos daquela partida, Lanzini tentou alcançar a linha de fundo pelo lado esquerdo e caiu após carrinho de Erik Pieters. O árbitro viu pênalti, que Mark Noble cobrou para abrir caminho para a vitória por 3 a 0. Posteriormente, porém, as imagens da televisão mostraram que o argentino sequer foi tocado no lance.

Desde o início desta temporada, a FA passou a denunciar os jogadores que tivessem pênalti marcado ou conseguissem a expulsão de um rival através de simulação. Lanzini, assim, se tornou apenas o segundo atleta do Campeonato Inglês punido por esta nova regra, a exemplo de Oumar Niasse, do Everton, que também pegou dois jogos de gancho.

O técnico do West Ham, David Moyes, não repreendeu seu comandado após a acusação ser anunciada. Pelo contrário, questionou a decisão da FA. "Fiquei surpreso. O juiz estava a nove metros da bola e não tinha ninguém bloqueando sua visão. Ficou claro que o defensor tentou tirar a bola e não tocou nela", declarou.

Lanzini ainda tentou se defender e negou ter simulado intencionalmente a infração, mas não convenceu a FA. Com isso, o jogador desfalcará o West Ham diante do Arsenal, ainda nesta terça-feira, pela Copa da Liga Inglesa, e contra o Newcastle, no sábado, pelo Campeonato Inglês.