Lanzini marca, e United cai para o West Ham na Copa da Liga Inglesa; Chelsea e Arsenal avançam

Sem Cristiano Ronaldo, que não foi convocado para a partida, o Manchester United foi eliminado da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira, ao ser derrotado pelo West Ham, por 1 a 0, no Old Trafford. O único gol da partida foi marcado por Lanzini, ex-jogador do Fluminense, aos nove minutos do primeiro tempo, após bela jogada de Fredericks.

Chelsea a Tottenham também sofreram muito para eliminar, nos pênaltis, Aston Villa e Wolverhampton, respectivamente. Timo Werner, de cabeça, colocou os Blues na frente do placar, mas Archer empatou, aos 21 da etapa final, na mesma moeda, com uma bela cabeçada. Na disputa de penalidades, a vitória foi por 4 a 3.

Em Wolverhampton, a classificação do Tottenham foi ainda mais sofrida, pois o time londrino abriu 2 a 0, em 23 minutos, com Ndombele e Kane. Mas Dendoncker e Podence levaram o time da casa ao empate. Nos pênaltis, o Wolverhampton errou três tentativas e a vaga ficou para o Tottenham: 3 a 2.

O único dos times grandes a passar com facilidade foi o Arsenal, que, no Emirates Stadium, marcou 3 a 0 sobre o Wimbledon. Aos 11 minutos, Lacazette, de pênalti, abriu o placar para os donos da casa. A vantagem deu tranquilidade para o time, que só voltou a marcar no fim, com Rowe, aos 32, e Niketiah, aos 35, da etapa final.

Outros resultados da rodada desta quarta-feira: Brighton & Hove Albion 2 x 0 Swansea City e Millwall 0 x 2 Leicester.