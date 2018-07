Laporta diz que Barcelona está perto de contratar Villa

Laporta afirmou que as "negociações começaram com o Valencia para fazer Villa um jogador do Barcelona". O fato ocorre uma temporada depois de o clube catalão fracassar na tentativa de chegar a um acordo com o atacante.

Agora, porém, o dirigente garante que as negociações parecem próximas de um final feliz para o Barcelona. "Tudo vai por um bom caminho e esperamos chegar a um acordo", reforçou Laporta.

Villa chegou a ter especulada a sua transferência para Real Madrid e Chelsea na temporada passada, mas acabou permanecendo no Valencia e marcou 21 gols no Campeonato Espanhol deste ano. Com isso, ele ajudou o time a assegurar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.