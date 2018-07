Laporta promete contestar ação legal do Barcelona

Em reunião realizada no sábado, o Barcelona prometeu reduzir gastos para diminuir a dívida do clube, avaliada em mais de 400 milhões de euros (US$ 563 milhões) - perdeu 79,6 milhões de euros (US$ 112,2 milhões) somente na última temporada. Revoltados com o déficit, os dirigentes decidiram em votação tomar alguma medida legal contra Laporta.

As críticas, no entanto, desagradaram ao ex-presidente, que chamou a decisão de "imoral". Laporta garantiu que deixou o clube em estado impecável e acusou o novo presidente, Sandro Rosell, de tentar prejudicar o Barcelona com a ação. "A atual direção está tentando destruir o que fizemos", atacou Laporta.