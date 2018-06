Larghi confirma Cazares entre os titulares do Atlético-MG contra o Uberlândia

O técnico Thiago Larghi confirmou nesta quarta-feira a escalação de Cazares na vaga do suspenso Otero entre os titulares do Atlético Mineiro para o jogo contra o Uberlândia, na quinta, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.

Cazares já havia treinado na vaga de Otero na terça, mas o treinador não confirmara sua escalação. Otero não poderá entrar em campo nesta quinta porque recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, no último domingo, no estádio Independência.

Na atividade tática, Larghi deu atenção especial a Cazares e Elias, maiores responsáveis pela armação da equipe. O treinador tem demonstrado insatisfação com a dificuldade da equipe em criar jogadas diante de rivais que atuam mais fechado. Por fim, ele comandou atividade de bola parada na defesa e no ataque.

O treino contou com duas ausências: os atacantes Carlos e Hyuri. O primeiro fez exames no joelho direito. O clube não revelou maiores informações sobre a condição física do jogador e também não informou o motivo da baixa de Hyuri na atividade.

O Atlético deve começar o jogo desta quinta-feira, às 19h15, no Parque do Sabiá, com Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Elias; Róger Guedes, Cazares e Erik; Ricardo Oliveira.