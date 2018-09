Larghi contém euforia no Atlético-MG e já mira o clássico: 'É jogo a jogo'

O técnico Thiago Larghi saiu satisfeito com o desempenho do Atlético Mineiro na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-PR na segunda-feira, no estádio Independência, no fechamento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, evitou o clima de euforia e já está de olho no duelo contra o Cruzeiro, domingo, às 16h, no Mineirão.

"Já temos que pensar clássico. É jogo a jogo. Não dá para projetar muita coisa, pensar lá na frente, porque somos cobrados a cada 90 minutos. Então, a gente vai conseguindo fazer um time mais competitivo agora. Nessa última fase do ano, serão 14 jogos, 14 finais. Nosso grupo tem que saber disso e seguir concentrado jogo a jogo para fazer boas partidas e somar o maior número possível de pontos", comentou.

Em relação à vitória, o treinador também não apontou destaques individuais. "Vencemos na força do grupo", afirmou. O resultado levou o Atlético-MG à quinta colocação na tabela, com 41 pontos, a oito de distância do líder Internacional.

"O grupo está de parabéns pelo empenho, todos que participaram do jogo e também da preparação para a partida. A gente sabe que foi um jogo dificílimo e que conseguimos vencer na força do grupo", prosseguiu Larghi.

O treinador concluiu dando destaque também aos 20 mil torcedores que lotaram o estádio e empurraram a equipe. "Não posso deixar de falar na festa da torcida, no apoio do nosso torcedor, que foi, mais uma vez, espetacular, nos incentivando e, mesmo no momento de dificuldade, acreditando no time", finalizou.