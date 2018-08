Larghi critica desatenção do Atlético-MG e admite dificuldades após reformulação

O técnico Thiago Larghi voltou a culpar a desatenção por um tropeço do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, dessa vez a derrota por 1 a 0 para o Internacional, na noite de segunda-feira, no Independência, pela 17ª rodada, e garantiu que tem cobrado os seus jogadores para que esse erro não aconteça mais.

Já na reta final do segundo tempo, em uma cobrança de falta rápida, Fabiano lançou Patrick, que tocou de peito para Edenílson. O meio-campista recebeu no meio de três atleticanos e bateu colocado à esquerda de Victor para definir o triunfo do time gaúcho. O lance lembrou outros gols sofridos pelo Atlético-MG em tropeços recentes, como na derrota para o Palmeiras por 3 a 2 e no empate por 2 a 2 com o Bahia, o que causou mais irritação em Larghi.

"A gente já viu, reviu e treinou, mas infelizmente nosso time se desconcentrou. O pessoal ficou olhando outro lance e eles bateram a falta rápido. Está todo mundo sentido. Estamos mais do que vacinados. Isso já foi visto e treinado para não acontecer. Infelizmente demos bobeira e tomamos o gol", disse o treinador.

A derrota ampliou o desempenho ruim do Atlético-MG após a Copa do Mundo da Rússia, com apenas quatro pontos somados em cinco jogos. Para Larghi, a reformulação do elenco, que perdeu vários atletas e contratou outros, explica o atual momento difícil da equipe.

"Estamos lutando. São muitas mudanças acontecendo e isso requer tempo. O Estadual nos deu margem para fazer isso. Agora é uma montagem enfrentando os grandes, onde em uma bobeira você pode ser penalizado", justificou.

Com a derrota, o Atlético-MG se manteve com 27 pontos, em quinto lugar no Brasileirão. O time voltará a jogar no domingo, quando vai encarar o Santos, novamente no Independência, pela 18ª rodada do torneio.