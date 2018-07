Larghi diz que time misto do Atlético-MG mostrou padrão e novas opções

O técnico Thiago Larghi ficou satisfeito com o futebol exibido pelo Atlético Mineiro na vitória por 4 a 0 sobre o Ferroviário, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, resultado que foi conquistado na noite de quarta-feira, no Independência, mesmo sem a escalação da força máxima. Para ele, isso mostra que o elenco possui variadas opções a serem utilizadas por ele.

"Reforça a confiança do grupo, de que nosso time sabe jogar futebol, sabe ocupar os espaços e tem qualidade. Aumenta essa confiança. E a oportunidade que os jogadores tiveram porque é sempre bom reforçar o elenco, reforçar que temos um grupo, pois, mais cedo ou mais tarde, vamos precisar de mais jogadores. E os outros, que foram poupados, também é bom para eles porque precisavam. A sequência esse ano é dura, o calendário, então, se a gente puder poupar alguns jogadores, mantendo o nível de desempenho, é sempre o que a gente espera", analisou.

Com a proximidade da finalíssima do Campeonato Mineiro, Larghi optou por poupar o zagueiro Leonardo Silva, o volante Adilson, o meio-campista Elias e o atacante Luan, que nem foram relacionados para o duelo, além do lateral-direito Patric. E com o Atlético vencendo por 3 a 0 ao fim do primeiro tempo, sacou Otero e Ricardo Oliveira no intervalo.

Mesmo com tantas alterações no time-base, Larghi apontou que a equipe mista do manteve o padrão e estilo de jogo desejados por ele. "Todos aproveitaram a oportunidade e o principal é que eles não quiseram mostrar algum extra individual. Eles entraram dentro do coletivo e trabalharam em função da equipe. Essa foi a principal parte, eles mostraram que sabem fazer parte de um grupo. Mais cedo ou mais tarde, vamos precisar de novo, com o calendário que a gente tem. Então, vamos seguir adiante, reforçando o grupo. O importante é isso, entrar e fazer parte do time", ressaltou.

Agora, então, o Atlético volta de vez as suas atenções para o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, que vai ser disputada no domingo, no Mineirão, contra o Cruzeiro. Já o segundo duelo com o Ferroviário pela Copa do Brasil está agendado para 18 de abril.