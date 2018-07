Larghi elogia evolução do Atlético-MG e diz que derrota foi injusta

O técnico Thiago Larghi gostou da postura do Atlético-MG na derrota para o Palmeiras por 3 a 2, domingo, no Allianz Parque, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na opinião dele, o placar foi injusto e resultado de um erro de arbitragem.

"É lamentável tomar gol no último minuto, da forma que foi, principalmente com uma falta duvidosa no meio-campo. Nos dez minutos finais, o critério da arbitragem não foi mais o mesmo. Mas faz parte do jogo, mérito do Palmeiras também, que fez o gol", destacou o treinador.

Na opinião dele, o time teve melhor desempenho do que na derrota para o Grêmio por 2 a 0 na rodada anterior. "O importante é que o nosso time evoluiu, ficou muito clara essa evolução em relação ao último jogo, o desempenho, a construção do jogo. Fizemos uma boa partida e acho que placar foi injusto", comparou.

O Atlético precisou por duas vezes buscar o empate na partida. E acabou levando o terceiro gol aos 49 minutos do segundo tempo. A origem do gol veio de uma falta de Ricardo Oliveira em Edu Dracena no meio-campo. Na opinião dos atleticanos, foi apenas uma disputa de bola.

"Chutamos mais, tivemos as situações mais claras, maior número de passes e mais posse de bola. Enfim, quem viu o jogo sabe que o placar não foi justo", acrescentou Larghi. "Não foi o resultado que a gente queria, mas fizemos um bom jogo e nosso desempenho nos leva a crer que vamos fazer boas partidas e conseguir melhores resultados", finalizou.

A derrota mandou o Atlético-MG para a quarta colocação, com 23 pontos. O time mineiro volta a campo nesta quarta-feira, às 21 horas, quando enfrentará o Paraná Clube, no estádio Independência, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.