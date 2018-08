Larghi exalta elenco do Atlético-MG e vê time ainda 'em reconstrução'

Apesar dos resultados positivos recentes do Atlético Mineiro, o técnico Thiago Larghi ainda vê a equipe em "reconstrução". E, neste processo, o treinador exaltou a atuação da equipe na vitória sobre o Botafogo por 3 a 0, no domingo, no Engenhão, pela 19ª rodada do Brasileirão.

"A equipe soube se comportar bem, treinou bem durante a semana, se preparou para esse jogo. É um time que ainda está evoluindo e a reconstrução continua. A gente sabe que tem passos a progredir, mas a gente já vê um melhora consistente no sistema defensivo e a frente continua funcionando", comentou.

Nas últimas semanas, o treinador perdeu peças importantes do time, como os volantes Gustavo Blanco e Adilson (ambos lesionado), o zagueiro Bremer, o meia-atacante Róger Guedes, o meia Otero e o volante Arouca, todos transferidos para outros clubes. Em compensação, chegaram José Welison, Edinho, David Terans, Yimmi Chará, Denílson e Leandrinho.

"Os jogadores estão envolvidos e sabem o que é preciso fazer. É uma questão de saber, tomar consciência do que tem que fazer e executar. A gente já estava sabendo o que fazer e estamos conseguindo executar agora", declarou Larghi, que viu Luan e Tomás Andrade marcaram dois dos três gols da equipe.

Ambos entraram em campo somente no segundo tempo. "Os jogadores que entraram estão preparados. Quem acompanha vê bons treinos, tanto do time que vai iniciar como dos que não iniciam, mas são sempre treinos de qualidade. O importante é todo mundo estar crescendo porque vamos precisar de todos. Foi mérito dos jogadores que entraram", comentou.

"Para mim, fica muito claro que isso é a força do plantel, a força do grupo. Desde lá atrás, venho dizendo que precisamos ter mais que onze titulares e a gente precisa de todo mundo para conseguir fazer uma boa campanha", afirmou.

O Atlético Mineiro volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Vasco, no Independência, pela primeira rodada do returno do Brasileirão.