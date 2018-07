Larghi faz mistério e não anuncia substituto de Edinho no Atlético-MG

O Atlético Mineiro tem ao menos uma baixa para o jogo contra o Palmeiras, no domingo, no Allianz Parque. Trata-se do atacante Edinho, que se machucou logo em sua estreia pela equipe, na quarta. O desfalque já foi confirmado, mas o técnico Thiago Larghi fez mistério quanto ao seu substituto.

+ Após estreia, Edinho desfalca Atlético-MG contra o Palmeiras por lesão

"A gente ainda não definiu [o substituto de Edinho], não está 100% definido. Já temos uma ideia do que queremos para o jogo, mas ainda estamos observando. Ontem [quinta] vimos o jogo do Palmeiras e vamos pensar melhor na estratégia possível para esse jogo de domingo", desconversou o treinador.

Uma das possibilidades seria trocar um atacante por um meio-campista. Assim, Matheus Galdezani poderia reforçar o setor jogando com José Welison e Elias. Ou escalar Denilson ao lado de Ricardo Oliveira. Na quarta-feira, na derrota para o Grêmio, Denilson entrou no lugar de Edinho, machucado, no decorrer da partida.

Um dos reforços que o Atlético contratou durante a Copa do Mundo, Edinho sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda ainda no primeiro tempo contra o Grêmio. Ele foi dispensado do grupo, que permaneceu em Porto Alegre treinando na quinta e nesta sexta para fazer tratamento em Belo Horizonte.

Nesta sexta, o grupo atleticano treinou novamente no CT do Internacional, na capital gaúcha. Larghi comandou um trabalho técnico de posse de bola, cruzamentos e finalizações. Nesta noite, a delegação viajará para São Paulo, onde treinará no CT do São Paulo no sábado, véspera da partida contra o Palmeiras.