Larghi faz mistério e relaciona Atlético-MG sem quatro titulares para quarta

O técnico interino Thiago Larghi fez mistério nesta terça-feira e fechou à imprensa o último treino do Atlético-MG antes do confronto diante do Ferroviário, na quarta, no Independência. As equipes se encaram em Belo Horizonte pela abertura da quarta fase da Copa do Brasil.

O clima de mistério imposto pelo técnico foi amenizado momentos mais tarde. Isso porque Larghi divulgou a lista de relacionados para a partida sem quatro titulares, indicando que levará a campo uma escalação alternativa. O zagueiro Leonardo Silva, os volantes Adilson e Elias e o atacante Luan estão fora.

Havia a expectativa sobre a possibilidade de Larghi optar por um time reserva, priorizando a disputa da final do Campeonato Mineiro. Ainda não está certo se todos os titulares serão poupados na quarta, mas é certo que o treinador não levará o que tem de melhor.

Leonardo Silva e Elias são dois nomes experientes do elenco, enquanto Adilson e Luan passaram recentemente por problemas físicos. Na defesa, o Atlético-MG pode ter Felipe Santana ou Bremer, enquanto Arouca e Gustavo Blanco devem formar a dupla de volantes. No ataque, Erik é o favorito para ser titular.

Larghi só vai confirmar a escalação do Atlético-MG momentos antes da partida, mas uma possível equipe para encarar o Ferroviário é: Victor; Patric, Gabriel, Bremer (Felipe Santana) e Fábio Santos; Arouca e Gustavo Blanco; Otero, Cazares e Erik; Ricardo Oliveira.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Michael e Cleiton

Laterais: Samuel Xavier, Patric, Fábio Santos e Danilo

Zagueiros: Gabriel, Bremer e Felipe Santana

Meio-Campistas: Arouca, Yago, Gustavo Blanco, Lucas Cândido, Cazares e Tomás Andrade

Atacantes: Róger Guedes, Erik, Otero, Alerrandro e Ricardo Oliveira