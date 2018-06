Larghi festeja 'marca histórica' e exibe confiança em título do Atlético-MG

O técnico Thiago Larghi não escondeu a sua empolgação com o Atlético-MG após a vitória por 2 a 0 sobre o América-MG, conquistada neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, onde o seu time avançou com tranquilidade à final do Campeonato Mineiro.

O triunfo aconteceu justamente no dia em que o clube comemorou 110 anos de sua fundação e o treinador exibiu confiança na conquista do título estadual na decisão que travará com o arquirrival Cruzeiro.

"Primeiramente, parabéns a todos os atleticanos, ao clube, a essa massa enorme, que completa 110 anos na 12ª final seguida de Campeonato Mineiro, uma marca histórica e fico muito feliz de fazer parte dessa história", afirmou o comandante.

O treinador também elogiou a postura apresentada pela sua equipe, que não se acomodou com a vantagem que conquistou após o triunfo por 1 a 0 no duelo de ida das semifinais, na última quinta-feira, também no estádio Independência.

"Foi uma partida em que, desde o primeiro minuto, a gente foi para cima. Nos primeiros dez minutos de jogo, tivemos quatro ou cinco oportunidades de gol. Tínhamos a vantagem do empate, mas não jogamos em cima dessa vantagem hora nenhuma. O time jogou para frente, como acredito que é o DNA do clube, um time ofensivo, que marca forte e tenta o gol a todo instante. Fomos premiados no segundo tempo, com dois gols, e conseguimos a terceira vitória em cima deles, com bastante justiça", analisou Larghi.

Já ao projetar a final contra o Cruzeiro, cuja partida de ida será no próximo domingo, no Independência, o técnico acredita que sua equipe poderá reverter a vantagem do empate que possui o adversário, tendo em vista a melhor campanha que realizou até aqui. "Eles (cruzeirenses) têm a vantagem, largam na frente por conta da preparação como um todo, mas acreditamos. Futebol é trabalho e podemos sim ser campeões. Acredito nisso", disse.