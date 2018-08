Larghi indica Atlético-MG com Nathan e Tomás Andrade contra o Santos

O técnico Thiago Larghi repetiu nesta sexta-feira a mesma equipe do treino do dia anterior e a tendência é que o Atlético-MG encare o Santos com uma nova formação no setor ofensivo. O meia Nathan e o atacante Tomás Andrade ganharam as vagas de Matheus Galdezani e Luan.

O confrontos dos times alvinegros acontece no domingo, às 11h, no estádio Independência, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, Larghi não quis confirmar a escalação, mas indicou que o time deve ter mudanças.

"É uma possibilidade de mudança sim, de alterações. São jogadores que vem treinando, o Nathan chegando agora, mas já mostrando qualidade e que tornaria nosso time mais ofensivo. Com um pouco mais de qualidade, ele é mais próximo de um dez do que de um cinco. Então, é um meio-campo que também defende e ataca. O Tomás já fez vários jogos com a gente, jogando pelo lado, e é uma possibilidade que temos", disse.

Larghi também quis contemporizar as eventuais mudanças. "São sempre em prol de uma melhoria e não porque um ou outro foi mal. Temos que confiar no grupo que a gente tem e encontrar o encaixe da peças. Precisamos dar oportunidade aos jogadores para mostrarem o jogo deles. São jogadores que estão trabalhando bem e estão em nível competitivo", complementou.

O atacante Luan na quinta-feira havia sido poupado das atividades por desgaste muscular. Nesta sexta, ele trabalhou normalmente e ficou entre os reservas. O zagueiro Leonardo Silva foi poupado do treino em razão de uma inflamação nos pontos que levou na orelha, no jogo da última segunda-feira.

O Atlético-MG vem de derrota para o Internacional por 1 a 0, em casa, na última rodada. A equipe mineira teve uma fraca atuação na partida, criou poucas chances de gols e desperdiçou a chance de encostar nos líderes da competição. A equipe comandada por Larghi ocupa atualmente o quinto lugar, com 27 pontos, a oito de distância do São Paulo, o primeiro colocado.