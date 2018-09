Larghi indica que Adilson e Luan serão titulares contra o Corinthians

O técnico Thiago Larghi revelou que o volante Adilson e o atacante Luan deverão ser titulares do Atlético Mineiro na partida deste sábado, contra o Corinthians, fora de casa, pela 22ª rodada do Brasileirão. Os meio-campistas Elias, suspenso, e Nathan vão abrir vaga na equipe titular para a entrada da dupla.

"A gente entende que o Adilson com o José Welison tem tudo para dar certo. O Zé foi uma grata surpresa depois da Copa do Mundo e o Adilson está voltando", afirmou Larghi nesta sexta-feira, no CT Cidade do Galo, em Belo Horizonte. Já a entrada de Luan foi ensaiada nos últimos quatro jogos do Atlético-MG, nos quais o atacante substituiu Nathan no decorrer dessas partidas.

"Tudo indica que o Luan começa. É um jogador que tem alternâncias, mas a gente sempre acreditou nele. Depois do Victor, é o jogador que mais atuou comigo no comando. É porque a gente acredita nele, confia nele, sabe que ele pode render, tanto começando ou vindo do banco", afirmou o treinador, que não garante a titularidade cativa do jogador.

"Depende de cada jogo, do momento dele, da recuperação após cada partida. Esse fatores físicos e técnicos podem influenciar e, com o potencial que ele tem, pode nos ajudar a alcançar os objetivos no campeonato", explicou o técnico, que no treino desta sexta não contou com as presenças de Leonardo Silva e Adilson, poupados da atividade, e Chará, que está com uma virose. O trio, porém, não preocupa para o duelo com o Corinthians.