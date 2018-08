Larghi promove duas mudanças no Atlético-MG para encarar o Santos

O técnico Thiago Larghi promoveu duas mudanças no Atlético-MG em relação à derrota para o Internacional na última segunda-feira por 1 a 0, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No treino realizado nesta quinta-feira Nathan e Tomás Andrade apareceram no time titular nos lugares de Matheus Galdezani e Luan.

A equipe se prepara para o jogo contra o Santos, domingo, às 11 horas, no estádio Independência, pela 18ª rodada do Brasileirão. A equipe principal do Atlético realizou o coleitovo com a seguinte formação: Victor; Emerson, Leonardo Silva, Maidana e Hulk, Zé Welison, Elias, Tomás Andrade, Nathan, Yimmi Chará e Ricardo Oliveira.

Galdezani deixou a equipe por opção técnica. Já Luan, com desgaste muscular, fez trabalho específico na academia e é dúvida. O atacante concedeu entrevista após o treino e falou sobre a preparação para a partida.

"Tivemos um jogo difícil contra o Internacional. Estávamos tendo o controle do jogo até a chuva. Aí, eles voltaram um pouco melhor no aspecto de força. A gente teve oportunidade de matar o jogo ou até empatar no finalzinho, comigo, mas a bola teimou em não entrar", revelou.

Sobre a partida contra o Santos, o atacante ressaltou que será um jogo difícil e é necessário ter calma e trabalhar para vencer no domingo. "É uma equipe leve do meio para a frente, tem o Bruno Henrique, o Rodrigo, o Gabriel, jogadores que podem, a qualquer momento, decidir uma partida. É acertar os erros que a gente vem cometendo. Vamos precisar ter paciência porque o Cuca é um treinador estrategista e sabe armar a equipe. Temos que tomar cuidado, ter paciência para achar os espaços, ter calma na hora de finalizar e muita atenção", comentou o atacante.

O lateral-esquerdo Fábio Santos, que se recupera de entorse no tornozelo esquerdo, continua em tratamento. Ele ainda se queixa de dores no local e foi vetado para o jogo de domingo.