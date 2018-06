Larghi relaciona reservas no Atlético-MG e Cândido volta após mais de um ano fora

O técnico Thiago Larghi optou por poupar os titulares do Atlético-MG e a lista de relacionados divulgada neste sábado conta apenas com reservas. O time alvinegro enfrenta o Tombense no domingo, às 17 horas, no estádio Independência, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.

A principal novidade é a presença do volante Lucas Cândido. O jogador está recuperado da terceira cirurgia no joelho e voltou a fazer parte da lista de relacionados pela primeira vez desde a última contusão, em janeiro de 2017.

Cândido tem 24 anos e nos últimos quatro sofreu com um problema no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A primeira cirurgia aconteceu em 2014, a segunda em 2015 e a mais recente no ano passado. Ele voltou a treinar com o elenco em 25 de janeiro deste ano e desde então vinha apenas readquirindo ritmo.

O time que começou em campo na vitória sobre o Uberlândia na última rodada, além do venezuelano Otero, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não participaram do treino deste sábado e não jogarão no domingo. Nem o goleiro Victor.

Eles voltam a treinar na manhã deste domingo, de olho no duelo contra o Figueirense, que acontecerá na próxima quarta-feira, no Independência, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O time mineiro venceu a partida de ida, em Florianópolis, por 1 a 0.

O Atlético ocupa a terceira colocação do Campeonato Mineiro com 15 pontos e já tem a classificação assegurada para a próxima fase. Por isso, o treinador optou em priorizar neste momento a Copa do Brasil.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Cleiton, Michael e Fernando.

Zagueiros: Iago Maidana, Matheus Mancini e Bremer.

Laterais: Samuel Xavier, Danilo e Carlos César.

Volantes: Arouca, Gustavo Blanco, Roger Bernardo e Lucas Cândido.

Meias: Tomás Andrade, Marquinhos e Bruno Roberto.

Atacantes: Luan, Marco Túlio, Carlos e Alerrandro.