Las Palmas busca empate com o Celta após terminar 1º tempo perdendo por 3 a 0 O Las Palmas conseguiu uma surpreendente reação no segundo tempo e empatou por 3 a 3 com o Celta, em casa, neste domingo, pela 10.ª rodada do Campeonato Espanhol, após terminar a etapa inicial perdendo por 3 a 0. A reação, no entanto, mantém o time anfitrião atrás do adversário na tabela de classificação. O clube de Vigo é o nono colocado com 14 pontos, enquanto que o de Las Palmas aparece em 10.º, com 13.