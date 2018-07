Las Palmas contrata ex-técnico do Valencia para tentar reagir no Espanhol

Um dia após a saída de Manolo Márquez, a diretoria do Las Palmas anunciou nesta quarta-feira a contratação de Pako Ayestarán, que comandou o Valencia no ano passado. Ele estava sem treinar um time desde setembro de 2016, quando foi demitido daquela equipe, e assume com o clube na 15ª colocação no Campeonato Espanhol.

+ CR7 reclama de críticas no Real Madrid: 'Os números falam por si'

Ayestarán, de 54 anos, passou a maior parte da carreira atuando como auxiliar-técnico de Rafa Benítez, incluindo o próprio Valencia e o Liverpool. Nesta função, também passou por clubes menores.

Sua primeira oportunidade como treinador principal aconteceu no Estudiantes Teco, no México, entre 2013 e 2014. Depois comandou Maccabi Tel Aviv e Santos Laguna antes de virar o técnico do Valencia.

Ele vai substituir Manolo Márquez, que optou por pedir demissão do cargo nesta terça. Ele afirmou que precisava agir com "honestidade" ao sair do comando de um time no qual não vinha conseguindo ter o sucesso que gostaria. Ele havia sido promovido a técnico da equipe profissional do Las Palmas em julho passado, após dirigir a filial do time na campanha que o fez ascender à terceira divisão da Espanha.

Márquez deixou cargo dois dias após a derrota por 2 a 0 para o Leganés, em casa, pela competição nacional. O resultado ruim fez o Las Palmas fechar a última jornada do torneio na 15ª posição, com seis pontos, apenas dois à frente do La Coruña, 18º colocado e que hoje encabeça a zona de rebaixamento.

O primeiro desafio de Ayestarán será o confronto do Las Palmas com o Barcelona, no domingo, em rodada do Campeonato Espanhol, no Camp Nou.