Las Palmas leva goleada em casa e é o segundo rebaixado no Campeonato Espanhol

O Campeonato Espanhol conheceu o segundo time rebaixado à segunda divisão neste domingo. Trata-se do Las Palmas, que foi goleado por 4 a 0 pelo Alavés em casa, no estádio Gran Canaria, pela 34.ª rodada, e não tem mais como matematicamente permanecer na elite do futebol do país.

+ Valencia cede empate ao Celta e perde chance de alcançar Real Madrid no Espanhol

+ La Coruña empata com Leganés e amplia drama na luta contra o descenso

O time do centroavante argentino Jonathan Calleri (ex-São Paulo) tem a queda confirmada pois, na vice-lanterna, soma 21 pontos e, faltando quatro rodadas para o término do campeonato, isto é, com 12 pontos em disputa, não tem mais como alcançar o Levante, que soma 34 e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Alavés, por outro lado, garantiu a sua permanência na primeira divisão com a vitória que teve dois gols de Munir el Haddadi, um de Alvaro Medrán e outro de Rubén Sobrino. A equipe foi aos 41 pontos e saltou da 16.ª para a 13.ª posição na tabela de classificação.

Na rodada anterior, o Málaga, lanterna com 20 pontos, tornou-se o primeiro rebaixado, depois de ter sido derrotado pelo Levante por 1 a 0. Após a queda decretada, o Málaga venceu em vão a Real Sociedad por 2 a 0 neste domingo.

No outro jogo deste domingo, o Espanyol visitou o Girona, no estádio Montilivi, na Catalunha, e saiu com a vitória por 2 a 0, o que afastou o Girona da briga para garantir uma vaga na próxima edição da Liga Europa.