Las Palmas leva virada do Celta e permanece na degola do Espanhol

O Las Palmas levou o segundo gol a um minuto do final e perdeu de virada para o Celta de Vigo por 2 a 1 nesta segunda-feira, fora de casa, no encerramento da 27ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado manteve a equipe visitante na zona de rebaixamento e aproximou os anfitriões de uma vaga para a Liga Europa.

O Las Palmas tem 20 pontos e está a um de deixar o grupo dos três últimos colocados. O Celta ocupa o nono lugar, com 38, e está a três do Villarreal, o sexto colocado. Os gols da partida saíram apenas no segundo tempo. O Las Palmas saiu na frente com Erik Exposito. Mas o Celta empatou com Jonny e virou, aos 44, com Pablo Hernandez.

As equipes voltam a campo pelo Espanhol no próximo domingo, pela 28ª rodada. O Las Palmas receberá o Villarreal, enquanto que o Celta de Vigo visitará o vice-líder Atlético de Madrid.

O Barcelona, que lidera a competição com 69 pontos, oito à frente da equipe madrilenha, jogará no sábado contra o lanterna Málaga, fora de casa. O Real Madrid joga no mesmo dia, contra o Eibar, fora de casa.