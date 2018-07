Las Palmas vence o Málaga e segue na cola dos líderes do Espanhol Sensação deste início do Campeonato Espanhol, o Las Palmas segue na cola dos gigantes do país. Neste sábado, a equipe conquistou a sua terceira vitória em quatro rodadas ao derrotar o Málaga por 1 a 0, em casa, no Estádio Gran Canária.