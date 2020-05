LASK Linz perde liderança na Áustria por infringir normas sanitárias

O LASK Linz perdeu a liderança na liga austríaca de futebol nesta quinta-feira, depois de ter sido sancionado por violar as regras sanitárias e ter retomado os treinamentos com toda a equipe de forma prematura, sem tomar os devidos cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

A alguns dias da retomada do campeonato, marcada para 2 de junho, o clube foi punido com a perda de seis pontos e uma multa de 75 mil euros (R$ 156, 3 mil). O LASK Linz anunciou que vai recorrer dessa sanção.

A origem desta decisão é um vídeo que mostra como o LASK Linz treinou quatro vezes com todo o seu elenco em um momento em que só estava autorizado a fazê-lo em grupos de no máximo seis jogadores devido às medidas de combate ao novo coronavírus.

Com isso, o RB Salzburg, que tinha três pontos a menos que o LASK Linz, recuperou a liderança. A Bundesliga austríaca tem dez partidas a serem disputadas. Os jogos serão realizados com os portões fechados a cada três dias, com o objetivo de concluir o campeonato na primeira semana de julho.